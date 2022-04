Найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів визнано хавбека Ліверпуля Тьяго Алькантара.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Завдяки його шикарному перформансу червоні без проблем здолали Вільярреал (2:0). Також на приз претендували Карім Бензема, Бернарду Сілва та Хуан Фойт.

🥇 Thiago takes Player of the Week for his scintillating display against Villarreal 🧙‍♂️#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/VoxX0BFIvr