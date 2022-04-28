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Ліверпуль хоче продовжити контракт з Клоппом

Сьогодні 14:01 134 0
Німець може залишитися в англійському клубі
Ліверпуль хоче продовжити контракт з Клоппом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - The Times.

Ліверпуль хоче підписати новий контракт з головним тренером команди Юргеном Клоппом.

Про це повідомляє The Times.

Мерсисайдський клуб прагне прискорити переговори з німцем після того, як він сказав, що не проти залишитись у клубі після 2024 року.

Президент компанії Fenway Sports Group, якій належить Ліверпуль, Майк Гордон прилетів з США до Англії на півфінал Ліги чемпіонів проти Вільярреалу (2:0), і один з пріоритетів функціонера - перемовини з Клоппом про нову угоду.

Чинний контракт німця діє до літа 2024-го. Він тренує клуб з жовтня 2015 року.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

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