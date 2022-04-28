Руні може очолити Бернлі

Джерело - The Sun.
Вейн Руні - головний претендент на пост головного тренера Бернлі після звільнення Шона Дайча.
Про це повідомляє The Sun.
Бернлі знаходиться у 2 очках від зони вильоту, проте 36-річний англієць може очолити команду і в разі вильоту до Чемпіоншипу.
Іншими кандидатами є Кріс Вайлдер з Мідлсбро, Алекс Ніл із Сандерленда та безробітний Сем Еллардайс.
Руні зараз тренує Дербі Каунті, його команда вилетіла з Чемпіоншипу.
Раніше Руні відмовився увійти до тренерського штабу тен Гага в МЮ.