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Руні може очолити Бернлі

Сьогодні 10:54 233 0
Тренер Дербі може покинути "баранів"
Руні може очолити Бернлі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Руні, #Шон Дайч

Джерело - The Sun.

Вейн Руні - головний претендент на пост головного тренера Бернлі після звільнення Шона Дайча.

Про це повідомляє The Sun.

Бернлі знаходиться у 2 очках від зони вильоту, проте 36-річний англієць може очолити команду і в разі вильоту до Чемпіоншипу.

Іншими кандидатами є Кріс Вайлдер з Мідлсбро, Алекс Ніл із Сандерленда та безробітний Сем Еллардайс.

Руні зараз тренує Дербі Каунті, його команда вилетіла з Чемпіоншипу.

Раніше Руні відмовився увійти до тренерського штабу тен Гага в МЮ.

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