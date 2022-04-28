Руні може очолити Бернлі

Тренер Дербі може покинути "баранів"

Джерело - The Sun.

Вейн Руні - головний претендент на пост головного тренера Бернлі після звільнення Шона Дайча.

Про це повідомляє The Sun.

Бернлі знаходиться у 2 очках від зони вильоту, проте 36-річний англієць може очолити команду і в разі вильоту до Чемпіоншипу.

Іншими кандидатами є Кріс Вайлдер з Мідлсбро, Алекс Ніл із Сандерленда та безробітний Сем Еллардайс.

Руні зараз тренує Дербі Каунті, його команда вилетіла з Чемпіоншипу.

Раніше Руні відмовився увійти до тренерського штабу тен Гага в МЮ.