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Дербі Каунті достроково вилетів із Чемпіоншипу

Сьогодні 14:38 166 0
Дербі Каунті понизився у класі за 3 тури до кінця чемпіонату.
Дербі Каунті достроково вилетів із Чемпіоншипу
#Дербі Каунті, #Руні, #Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

Джерело - Чемпіон.

У матчі 43 туру Чемпіоншипу Дербі Каунті поступився Квінз Парк Рейнджерс (0:1). 

Таким чином команда, якою керує екснападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні, втратила шанси на збереження прописки у другому за силою дивізіоні Англії.

За три тури до кінця чемпіонату Дербі розташувався на 23 сходинці, відстаючи від рятівної зони на 10 залікових балів. Зауважимо, що цього сезону з підопічних Руні зняли 21 очко через фінансові порушення.

Останній раз Дербі Каунті виступав у третьому дивізіоні Англії в 1986 році.

Актуально: Руні: Манчестер Юнайтед – основна причина, через яку я став тренером

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