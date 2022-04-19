Дербі Каунті достроково вилетів із Чемпіоншипу

Дербі Каунті понизився у класі за 3 тури до кінця чемпіонату.

Джерело - Чемпіон.

У матчі 43 туру Чемпіоншипу Дербі Каунті поступився Квінз Парк Рейнджерс (0:1).

Таким чином команда, якою керує екснападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні, втратила шанси на збереження прописки у другому за силою дивізіоні Англії.

За три тури до кінця чемпіонату Дербі розташувався на 23 сходинці, відстаючи від рятівної зони на 10 залікових балів. Зауважимо, що цього сезону з підопічних Руні зняли 21 очко через фінансові порушення.

Останній раз Дербі Каунті виступав у третьому дивізіоні Англії в 1986 році.

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