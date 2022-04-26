Барселона продовжує переговори з агентом Левандовського

Роберт Левандовський може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Барселона продовжує вести переговори з агентом нападника Баварії Роберта Левандовського.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Іспанська команда ще не робила пропозицій щодо трансферу 33-річного футболіста. Спочатку агент Левандовського обговорить із Баварією контракт футболіста, який спливає у 2023 році. Польський форвард знає інтерес синьо-гранатових, але спочатку проведе переговори з мюнхенським клубом.

Цього сезону Левандовський забив 48 голів і віддав шість результативних передач у 43 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Баварія влітку не відпустить Левандовського.