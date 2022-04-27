Іспанський захисник розповів про адаптацію в Парижі

Джерело - ESPN.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос зіткнувся з труднощами в адаптації в французькому клубі.

Про це він розповів порталу ESPN.

"Спочатку мені було складно адаптуватися до ПСЖ. Я так багато років провів у іншому клубі, там я контролював усе - клуб, будинок, школа для дітей. Було нелегко звикнути до такого прекрасного міста, як Париж. Нам було важко знайти будинок. При всій повазі до команди з адаптацією у мене проблем не виникло, тому що я знав деяких гравців".

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"Наприклад, Кейлора Наваса. У нас із ним були неймовірні та унікальні стосунки у Реалі, і наша зустріч у ПСЖ багато спростила. Зміни - це добре. Це дозволяє цінувати те, що ти пережив, а також знання, які маєш. Ти отримуєш шанс подивитись на речі ширші", - розповів Рамос.

Нагадаємо, Серхіо Рамос збирає гроші для постраждалих у війні українців.