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Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом

Сьогодні 08:08 374 0
У другому таймі українець узяв участь у 4-му голі своєї команди
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Фото Getty Images
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

За перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом (4:3) український захисник Манчестер Сіт отримав оцінку 7.0.

Про це повідомляє WhoScored.

Зінченко відіграв увесь поєдинок і запам'ятався двома епізодами. У першому таймі він не втримав Каріма Бензема у штрафному майданчику, і той відправив м'яч у сітку воріт.

А у другому таймі Зінченко взяв участь у 4-му голі своєї команди. На українському футболісті порушили правила, і суддя хотів свиснути. Але м'яч підхопив Бернарду Сілва та завдав потужного і точного удару в дев'ятку.

Найкращими у господарів стали Кевін Де Брюйне (8.2), Ріяд Марез (8.1) та Бернарду Сілва (8.0). У мадридського клубу високо оцінений автор дубля Карім Бензема (8.4).

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