Арсенал хоче підписати Осімхена

Джерело - sport.ua.
Лондонський Арсенал проявляє інтерес до форварда Наполі Віктора Осімхена.
Про це повідомляє The Gurdian.
Представники Канонірів вже зв'язувалися з оточенням гравця.
Трансфер ускладнюють фінансові запити Наполі, який хоче отримати за форварда понад 100 мільйонів євро. У 2020 році неаполітанці заплатили за Осімхена Ліллю 75 мільйонів євро. Раніше із 23-річним нігерійським форвардом зв'язувалися представники Ньюкасла.
У цьому сезоні на рахунку Осімхена 16 голів та 5 асистів у 28 матчах за Наполі у всіх турнірах.
Раніше Арсенал готує трансфер Жезуса.