Арсенал хоче підписати Осімхена

Футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ

Лондонський Арсенал проявляє інтерес до форварда Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє The Gurdian.

Представники Канонірів вже зв'язувалися з оточенням гравця.

Трансфер ускладнюють фінансові запити Наполі, який хоче отримати за форварда понад 100 мільйонів євро. У 2020 році неаполітанці заплатили за Осімхена Ліллю 75 мільйонів євро. Раніше із 23-річним нігерійським форвардом зв'язувалися представники Ньюкасла.

У цьому сезоні на рахунку Осімхена 16 голів та 5 асистів у 28 матчах за Наполі у всіх турнірах.

Раніше Арсенал готує трансфер Жезуса.