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Арсенал хоче підписати Осімхена

Сьогодні 13:39 184 0
Футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ
Арсенал хоче підписати Осімхена
#Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Лондонський Арсенал проявляє інтерес до форварда Наполі Віктора Осімхена. 

Про це повідомляє The Gurdian.

Представники Канонірів вже зв'язувалися з оточенням гравця.

Трансфер ускладнюють фінансові запити Наполі, який хоче отримати за форварда понад 100 мільйонів євро. У 2020 році неаполітанці заплатили за Осімхена Ліллю 75 мільйонів євро. Раніше із 23-річним нігерійським форвардом зв'язувалися представники Ньюкасла.

У цьому сезоні на рахунку Осімхена 16 голів та 5 асистів у 28 матчах за Наполі у всіх турнірах.

Раніше Арсенал готує трансфер Жезуса.

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