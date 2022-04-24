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Арсенал готує трансфер Жезуса

Вчора 23:24 84 0
Каноніри хочуть підписати Жезуса
Арсенал готує трансфер Жезуса
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жезус, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал хоче підписати форварда Манчестер Сіті Габріела Жезуса.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Бразилець – головна ціль лондонців на позицію нападника. Агент футболіста уже провів зустріч зі спортивним директором канонірів Еду.

Контракт Жезуса з Ман Сіті розрахований до літа 2023 року, він покине команду влітку, якщо Сіті підпише Ерлінга Голанда.

У цьому сезоні на рахунку Жезуса 11 голів та 12 асистів у 34 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Трансферна вартість бразильця становить 50 мільйонів євро.

Раніше Манчестер Сіті розгромив Вотфорд.

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