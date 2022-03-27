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Лаціо вирішило майбутнє Милинковича-Савича

Вчора 23:12 139 0
Лаціо влітку продасть Милинковича-Савича
Лаціо вирішило майбутнє Милинковича-Савича
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Милинкович-Савич, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич може залишити римський клуб улітку 2022 року.

Про це повідомляє Football-italia.

Раніше клуб хотів виручити за нього 120 млн євро, однак покупців не було. Зараз Лаціо потрібні кошти, щоб збільшити трансферний бюджет та підписати гравців, які потрібні Мауріціо Саррі для його стилю футболу.

Поточний контракт Милинковича-Савича розрахований до червня 2024 року, а його поновлення здається малоймовірним.

Лаціо віддасть перевагу трансферу за кордон, щоб не підсилювати конкурентів. Однак Інтеру та Ювентусу, які цікавляться гравцем, у будь-якому випадку буде важко задовольнити цю ціну.

ПСЖ і Манчестер Юнайтед залишаються фаворитами в боротьбі за гравця, також інтерес проявляє Реал.

Нагадаємо, Саррі хоче підписати Кепу в Лаціо.

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