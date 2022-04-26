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Боруссія Д - Динамо 2:3. Огляд матчу

Вчора 22:12 336 0
Огляд матчу Боруссія Д - Динамо
Боруссія Д - Динамо 2:3. Огляд матчу
#Боруссія Дортмунд, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі в рамках європейського благодійного турне Динамо обіграло Боруссію Дортмунд.

Товариський матч

26 квітня

Боруссія Д - Динамо 2:3 (1:3)

Голи: 1:0 - 4 Байно-Гіттенс, 1:1 - 9 Буяльський, 1:2 - 11 Ванат, 1:3 - 35 Ванат, 2:3 - 65 Роте

Нереалізовані пенальті: Рейнір (54) – Шапаренко (17).

Боруссія (стартовий склад): 35. Хітц – 37. Семич, 34. Понграчич, 16. Аканжі, 14. Шульц – 23. Джан, 44. Ферай, 49. Тац, 11. Ройс (К), 43. Байно-Гіттенс – 9. Голанд.

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 74) – 20. Караваєв (8. Шепелєв, 74), 4. Попов, 25. Забарний (34. Сирота, 66), 44. Дубінчак (14. Вівчаренко, 46) – 5. Сидорчук (18. Андрієвський, 66), 10. Шапаренко, 29. Буяльський (19. Гармаш, 74), 99. Антюх (41. Кравченко, 46) – 9. Довбик (28. Кулач, 74), 17. Ванат.

Раніше УПЛ вирішила долю сезону 2021/22.

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