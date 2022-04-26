Мілан продадуть за понад 1 млрд доларів

У Мілана зміниться власник

Американський хедж-фонд Elliott Management близький до продажу Мілана інвестиційному фонду Investcorp.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сторони близькі до завершення угоди. Відповідні контракти можуть підписати вже до кінця цього тижня (ймовірно 29 квітня). Компанія, яка базується у Бахрейні, заплатить за Мілан 1,18 млрд доларів.

Відзначимо, що міланський клуб потрапив в управління Elliott Management після того, як попередні китайські власники "россонері" не змогли виплатити кредит, який брали в американців. Хедж-фонд зумів нормалізувати фінанси Мілана, а грамотна робота Паоло Мальдіні та Айвена Газідіса призвела до покращення спортивних результатів.

Раніше повідомлялося, що Elliott може зберегти 10% акцій Мілана.