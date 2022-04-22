Elliott може зберегти 10% акцій Мілана

Investcorp залишить Паоло Мальдіні та Рікі Массару

Джерело - Football Italia.

Elliott може зберегти міноритарну частку акцій Мілана.

Про це повідомляє Football Italia.

Переговори між американською компанією та Investcorp знаходяться на просунутій стадії.

Директори двох фондів ведуть переговори в Лондоні.

Elliott може зберегти 10% акцій клубу, а Investcorp заплатить близько 1 мільярда євро за придбання контрольного пакета.

Якщо це станеться, Investcorp залишить Паоло Мальдіні та Рікі Массару, у яких у червні закінчуються контракти.

Нагадаємо, Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії.