Elliott може зберегти 10% акцій Мілана

Джерело - Football Italia.
Elliott може зберегти міноритарну частку акцій Мілана.
Про це повідомляє Football Italia.
Переговори між американською компанією та Investcorp знаходяться на просунутій стадії.
Директори двох фондів ведуть переговори в Лондоні.
Elliott може зберегти 10% акцій клубу, а Investcorp заплатить близько 1 мільярда євро за придбання контрольного пакета.
Якщо це станеться, Investcorp залишить Паоло Мальдіні та Рікі Массару, у яких у червні закінчуються контракти.
Нагадаємо, Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії.