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Elliott може зберегти 10% акцій Мілана

Сьогодні 19:47 165 0
Investcorp залишить Паоло Мальдіні та Рікі Массару
Elliott може зберегти 10% акцій Мілана
#Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Football Italia.

Elliott може зберегти міноритарну частку акцій Мілана. 

Про це повідомляє Football Italia.

Переговори між американською компанією та Investcorp знаходяться на просунутій стадії.

Директори двох фондів ведуть переговори в Лондоні.

Elliott може зберегти 10% акцій клубу, а Investcorp заплатить близько 1 мільярда євро за придбання контрольного пакета.

Якщо це станеться, Investcorp залишить Паоло Мальдіні та Рікі Массару, у яких у червні закінчуються контракти.

Нагадаємо, Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії.

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