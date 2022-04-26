Шахтар зібрав 4,2 млн гривень з продажу блокчейн-карток

Компанія Sorare провела благодійний аукціон

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Партнер Шахтаря компанія Sorare провела благодійний аукціон для продажу лімітованої серії ексклюзивних блокчейн-карток з гравцями гірників.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

За підсумками аукціону вдалося зібрати 4 200 000 гривень на гуманітарні цілі. Ці кошти Шахтар спрямує на купівлю товарів першої необхідності, включаючи медикаменти, продукти харчування, одяг та інші речі для гуманітарного штабу клубу на Арені Львів.

Sorare – це відкрита гра в жанрі футбольного фентезі, у якій менеджери можуть торгувати й обмінюватися офіційними цифровими блокчейн-зображеннями футболістів. У квітні 2020 року Шахтар став першим українським клубом, який долучився до цієї гри.