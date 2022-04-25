Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:27 48892
Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію
Сьогодні 11:27 298
Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО
Сьогодні 11:03 621
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30
Сьогодні 10:13 209913
Оборонець Динамо може перейти в італійський клуб
Сьогодні 09:39 467
Стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом
Сьогодні 08:37 802
Ліверпуль переграв Евертон з Миколенком, Вест Гем з Ярмоленком поступився Челсі. Результати 34 туру АПЛ
Вчора 20:26 729
Де Дзербі: Розчарований, що бразильці та деякі люди зі штабу пішли
Вчора 14:56 421
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: найкращі моменти бою
Вчора 09:10 1749
Бубка: Я залишив Україну як біженець
Вчора 08:55 1839 3
Прямі трансляції

Баварія влітку не відпустить Левандовського

Сьогодні 13:27 168 0
Хасан Саліхаміджіч прокоментував майбутнє Роберта Левандовського
Баварія влітку не відпустить Левандовського
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Польський нападник Баварії Роберт Левандовський залишиться у німецькому клубі.

Про це розповів спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч.

"Звичайно, ми хочемо зберегти його. Ми дуже цінуємо його, а він платить своїми виступами. Іноді ми спілкуємося, говоримо про все. Звісно, щодо контракту слід спілкуватися із агентом. Ми це зробимо. Ми маємо повно часу. У Баварії є найкращий форвард світу, і ми пишаємось цим.

Я бачу, що Левандовський дуже розслаблений. Це справжній професіонал, який хоче проводити ідеальне тренування щодня. Якщо він не забиває, то сидить у роздягальні і дуже злиться. Тому він такий хороший форвард. Переговорів ще не було, але не думаю, що ситуація ускладниться.

Левандовський не піде у 2022 році. Чи продамо, якщо Барселона запропонує 40-50 мільйонів? Ні!Його контракт діє до 2023 року. Скоро ми почнемо переговори та подивимося, як вони розвиватимуться. А потім побачимо, що станеться. Холанд? Левандовський – найкращий нападник у світі. Тож у цьому немає жодного сенсу", – розповів Саліхаміджіч.

Раніше Левандовський натякнув на відхід з Баварії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко - найкращий у складі Евертона у матчі з Ліверпулем Миколенко - найкращий у складі Евертона у матчі з Ліверпулем 1665
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4171
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5039
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30 Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30 209913
Сепаратист Продивус продовжує підігрувати ставленнику кремля Сепаратист Продивус продовжує підігрувати ставленнику кремля 2591
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 48892
Рекомендуємо
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115575
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22184 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88396 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5861
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15088 12
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71901 2