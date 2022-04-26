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Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас

Сьогодні 15:36 671 0
5 команд подадуть заявки в єврокубки
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - BurBuzz.

Клуби визначили поточну ситуацію в турнірній таблиці УПЛ, як остаточну.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За чемпіонство Шахтаря на зібранні проголосували всі, навіть Динамо.

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На участь в єврокубки від України в УЄФА подають 5 команд:

Шахтар і Динамо - в ЛЧ, Дніпро-1 - в ЛЄ, Зоря і Ворскла - в ЛК.

Розіграш кубка України швидше за все вважатиметься анульованим. Рішення щодо нього окремо прийматиме УАФ. Його ж Виконком має остаточно затвердити і пропозицію клубів УПЛ щодо підсумків сезону 2021/22.

Також на наступний сезон за всіма життєздатними клубами еліти буде збережене місце, тобто до Першої Ліги за спортивним принципом ніхто не вилітає. Хто і в якій кількості підвищиться до УПЛ - вирішать 25 травня. Тоді ж і розглянуть дати щодо початку наступного сезону.

Нагадаємо, Динамо - у ТОП-2 команд Європи за ігровим часом вихованців.

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