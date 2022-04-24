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Гравці ПСЖ яскраво відзначили чемпіонство у Лізі 1

Сьогодні 12:55 Віктор Слюсаренко 106 0
ПСЖ здобув десяте чемпіонство в історії
Гравці ПСЖ яскраво відзначили чемпіонство у Лізі 1
Фото: AFP
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 34-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на своєму полі зіграв унічию з Лансом (1:1).

Завдяки нічийному результату паризький клуб зумів достроково виграти Лігу 1.

Футболісти ПСЖ у роздягальні влаштували тріумфальні танці. Гравці французького клубу також облили головного тренера команди Маурісіо Почеттіно, який давав після матчевого інтерв'ю.

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Допис, поширений Paris Saint-Germain (@psg)

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Допис, поширений Paris Saint-Germain (@psg)

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Допис, поширений Paris Saint-Germain (@psg)

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