ПСЖ здобув десяте чемпіонство в історії

Джерело - Чемпіон.

У рамках 34-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на своєму полі зіграв унічию з Лансом (1:1).

Завдяки нічийному результату паризький клуб зумів достроково виграти Лігу 1.

Футболісти ПСЖ у роздягальні влаштували тріумфальні танці. Гравці французького клубу також облили головного тренера команди Маурісіо Почеттіно, який давав після матчевого інтерв'ю.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paris Saint-Germain (@psg)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paris Saint-Germain (@psg)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paris Saint-Germain (@psg)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua