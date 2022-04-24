Джерело - Чемпіон.
У рамках 34-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на своєму полі зіграв унічию з Лансом (1:1).
Завдяки нічийному результату паризький клуб зумів достроково виграти Лігу 1.
Футболісти ПСЖ у роздягальні влаштували тріумфальні танці. Гравці французького клубу також облили головного тренера команди Маурісіо Почеттіно, який давав після матчевого інтерв'ю.
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