Михайліченко відмовив кільком російським клубам до початку війни

Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко відхилив пропозиції російських клубі.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Команда№1.

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"Перед від’їздом в Андерлехт у мене було кілька пропозицій і від російських клубів, але я відповів відмовою. Для мене, як і для більшості інших українських футболістів, це рівнозначно зраді.

Повернутись під прапори збірної України залишається моєю мрією. Думаю, що головною причиною моєї відсутності у заявці головної команди країни є нестача ігрової практики. З приходом до Андерлехта Серхіо Гомеса у мене з'явився серйозний конкурент і набагато поменшало ігрового часу.

Але я не падаю духом і, незважаючи ні на що, продовжую наполегливо і наполегливо тренуватися. Я впевнений, що мій час ще прийде. І в Андерлехті, і у збірній України", – розповів Михайліченко.