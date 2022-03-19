Михайліченко: Якщо буде потрібно, то сам візьму в руки зброю

Український захисник Андерлехта Богдан Михайличенко дав коментар про війну в Україні та про готовність воювати за свою країну.

"Важко, бо ми з дівчиною не з сім’єю. Вони ще вдома, у передмісті Києва. На щастя, інтернет і телефон ще працюють, тому ми на зв’язку щонайменше кожні три години. Вибухи лунають все ближче й ближче. Щоразу, коли лунають сирени, моїй родині доводиться ховатися в підвалі.

Зараз ми намагаємося витягти звідти мою маму та тітку. Моєму батькові 50, а брату 27. Їм заборонено виїжджати з країни. Вони можуть бути призваними. Треба готуватись до найгіршого. Багато ексфутболістів вже воюють.

Чи повернуся я, якщо мене викличуть? Якщо доведеться, то повернуся! Якщо потрібно, то сам візьму в руки зброю, особливо якщо потрібно буде захистити мою сім’ю", - сказав Михайличенко.