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Михайліченко: Якщо буде потрібно, то сам візьму в руки зброю

Сьогодні 19:39 233 0
Захисник Андерлехта готовий захищати свою державу
Михайліченко: Якщо буде потрібно, то сам візьму в руки зброю
#Андерлехт, #Богдан Михайличенко

Джерело - Belgium Soccer.

Український захисник Андерлехта Богдан Михайличенко дав коментар про війну в Україні та про готовність воювати за свою країну.

"Важко, бо ми з дівчиною не з сім’єю. Вони ще вдома, у передмісті Києва. На щастя, інтернет і телефон ще працюють, тому ми на зв’язку щонайменше кожні три години. Вибухи лунають все ближче й ближче. Щоразу, коли лунають сирени, моїй родині доводиться ховатися в підвалі.

Зараз ми намагаємося витягти звідти мою маму та тітку. Моєму батькові 50, а брату 27. Їм заборонено виїжджати з країни. Вони можуть бути призваними. Треба готуватись до найгіршого. Багато ексфутболістів вже воюють.

Чи повернуся я, якщо мене викличуть? Якщо доведеться, то повернуся! Якщо потрібно, то сам візьму в руки зброю, особливо якщо потрібно буде захистити мою сім’ю", - сказав Михайличенко.

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