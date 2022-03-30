Джерело - The Times.
Брентфорд хоче продовжити співпрацю з півзахисником Крістіаном Еріксоном після закінчення чинного контракту, який розрахований до кінця сезону
Про це повідомляє The Times.
Англійський клуб впевнений, що йому вдасться домовитися з 30-річним данцем, якщо він не отримає пропозицію від команд з ТОП-6 АПЛ. Офіційна пропозиція ще не зроблена.
Хавбек підписав шестимісячний контракт з Брентфордом у січні після повернення у професійний футбол, перенісши серцевий напад на Євро-2020.
Раніше Еріксен допоміг збірній Данії розгромити Сербію.