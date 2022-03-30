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Брентфорд хоче продовжити контракт з Еріксеном

Сьогодні 18:01 115 0
Данець може продовжити грати в АПЛ
Брентфорд хоче продовжити контракт з Еріксеном
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Еріксен

Джерело - The Times.

Брентфорд хоче продовжити співпрацю з півзахисником Крістіаном Еріксоном після закінчення чинного контракту, який розрахований до кінця сезону

Про це повідомляє The Times.

Англійський клуб впевнений, що йому вдасться домовитися з 30-річним данцем, якщо він не отримає пропозицію від команд з ТОП-6 АПЛ. Офіційна пропозиція ще не зроблена.

Хавбек підписав шестимісячний контракт з Брентфордом у січні після повернення у професійний футбол, перенісши серцевий напад на Євро-2020.

Раніше Еріксен допоміг збірній Данії розгромити Сербію.

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