Данець може продовжити грати в АПЛ

Джерело - The Times.

Брентфорд хоче продовжити співпрацю з півзахисником Крістіаном Еріксоном після закінчення чинного контракту, який розрахований до кінця сезону

Про це повідомляє The Times.

Англійський клуб впевнений, що йому вдасться домовитися з 30-річним данцем, якщо він не отримає пропозицію від команд з ТОП-6 АПЛ. Офіційна пропозиція ще не зроблена.

Хавбек підписав шестимісячний контракт з Брентфордом у січні після повернення у професійний футбол, перенісши серцевий напад на Євро-2020.

Раніше Еріксен допоміг збірній Данії розгромити Сербію.