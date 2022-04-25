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Оборонець Динамо може перейти в італійський клуб

Сьогодні 09:39 82 0
Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора звернувся до українців після переходу в оренду в Лех.
Оборонець Динамо може перейти в італійський клуб
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Томаш Кендзьора

Джерело - dynamomania.com.

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора, який виступає в оренді за Лех, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє Magiapilki.pl.

З гравцем намагалися зв'язатися відразу два клуби Серії А. Мова йде про Спецію, кольори якої вже захищають двоє поляків - Якуб Ківер і Аркадіуш Реца, та Болонью, де грає його співвітчизник Лукаш Скорупськи.

Серйозним бар'єром при здійсненні такого переходу влітку може стати трансферна вартість Кендзьори - зараз динамівець оцінюється приблизно у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Андерлехт стежить за Кендзьорою.

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