Оборонець Динамо може перейти в італійський клуб

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора звернувся до українців після переходу в оренду в Лех.

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора, який виступає в оренді за Лех, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє Magiapilki.pl.

З гравцем намагалися зв'язатися відразу два клуби Серії А. Мова йде про Спецію, кольори якої вже захищають двоє поляків - Якуб Ківер і Аркадіуш Реца, та Болонью, де грає його співвітчизник Лукаш Скорупськи.

Серйозним бар'єром при здійсненні такого переходу влітку може стати трансферна вартість Кендзьори - зараз динамівець оцінюється приблизно у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Андерлехт стежить за Кендзьорою.