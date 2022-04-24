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Де Дзербі підтримає збірну України у вирішальних матчах за путівку на ЧС-2022

Вчора 22:12 157 0
Де Дзербі прокоментував матчі збірної України
Де Дзербі підтримає збірну України у вирішальних матчах за путівку на ЧС-2022
#Де Дзербі, #раунд плей-офф до ЧС-2022, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі підтримає гравців збірної України у матчі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Денисов Time.

"Ми одразу погодились відправити наших футболістів. Можна сказати, що тут ми тренуємо збірників, щоб вони були вже готові, коли приїдуть до головної команди.

Я спілкувався зі Степаненком та Матвієнком й сказав, що дуже хочу поїхати на стадіон й дивитись матчі кваліфікації на чемпіонат світу за їхньою участю", – поділився Де Дзербі.

Раніше Сьйон розпочав переговори з Шахтарем щодо трансферу захисника.

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