Де Дзербі підтримає збірну України у вирішальних матчах за путівку на ЧС-2022

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі підтримає гравців збірної України у матчі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Денисов Time.

"Ми одразу погодились відправити наших футболістів. Можна сказати, що тут ми тренуємо збірників, щоб вони були вже готові, коли приїдуть до головної команди.

Я спілкувався зі Степаненком та Матвієнком й сказав, що дуже хочу поїхати на стадіон й дивитись матчі кваліфікації на чемпіонат світу за їхньою участю", – поділився Де Дзербі.