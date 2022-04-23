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Сьйон розпочав переговори з Шахтарем щодо трансферу захисника

Сьогодні 11:39 149 0
Сіпріано виступає у Швейцарії з початку сезону на правах оренди
Сьйон розпочав переговори з Шахтарем щодо трансферу захисника
#Шахтар, #Маркіньос Сіпріано

Джерело - sport.ua.

Сьйон розпочав переговори з Шахтарем щодо викупу контракту лівого фулбека Маркіньоса Сіпріано, котрий з літа минулого року виступає за швейцарську команду на правах оренди.

Про це повідомляє Goal.com.

У договорі прописано опцію викупу, яка становить 1,5 мільйони євро, проте Сьйон налаштований домогтися зниження ціни, розраховуючи використовувати в якості аргумента війну в Україні.

Надалі Сьйон має на меті перепродати Сіпріано в інший клуб, отримавши на цьому миттєву вигоду. Інтерес до футболіста виявляють клуби з Англії, Бельгії, Німеччини та Франції. Очікується, що швейцарці зможуть претендувати на отримання за Маркіньоса Сіпріано від 4 до 6 мільйонів євро.

Контракт Сіпріано з Шахтарем розрахований до 2023 року, проте джерело наголошує, що якщо трансфер бразильця до Сьйона не буде узгоджений, то, швидше за все, Маркіньос залишить стан гірників влітку як вільний агент. Щоправда, завдяки якому механізму це може відбутися - невідомо, адже УЄФА та ФІФА раніше обіцяли українським клубам не допустити відходу футболістів без виплат компенсацій іншими клубами.

Цього сезону Маркіньос Сіпріано провів за Сьйон 28 матчів у всіх турнірах, записав в актив 1 гольову передачу.

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