Ротань назвав дату збору молодіжної збірної України

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України розпочне свій збір 15 травня у Молдові.
Про це розповів головний тренер Руслан Ротань у коментарі Футбол 1.
"Ми зберемося приблизно 15 травня і почнемо підготовку. Найголовніше, що наші футболісти - професіонали. Хто тренується самостійно. Зі свого боку ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх тренувальним процесом".
"Дякую Григорію Козловському (президент Руху – прим.) за те, що він погодився взяти кількох футболістів, які на сьогодні не мали можливості тренуватися. Вони почнуть підготовку з Рухом", – розповів Ротань.
Нагадаємо, у відборі Євро-2023 Україна U-21 зіграє у гостях із Фарерськими островами 2 червня, а вже 7 червня прийме Північну Македонію.