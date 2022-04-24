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Ротань назвав дату збору молодіжної збірної України

Сьогодні 19:39 91 0
Руслан Ротань поділився подробицями планів команди
Ротань назвав дату збору молодіжної збірної України
#Ротань

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України розпочне свій збір 15 травня у Молдові.

Про це розповів головний тренер Руслан Ротань у коментарі Футбол 1.

"Ми зберемося приблизно 15 травня і почнемо підготовку. Найголовніше, що наші футболісти - професіонали. Хто тренується самостійно. Зі свого боку ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх тренувальним процесом".

"Дякую Григорію Козловському (президент Руху – прим.) за те, що він погодився взяти кількох футболістів, які на сьогодні не мали можливості тренуватися. Вони почнуть підготовку з Рухом", – розповів Ротань.

Нагадаємо, у відборі Євро-2023 Україна U-21 зіграє у гостях із Фарерськими островами 2 червня, а вже 7 червня прийме Північну Македонію.

Раніше Ротань назвав головного суперталанта України.

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