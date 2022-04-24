Ротань назвав дату збору молодіжної збірної України

Молодіжна збірна України розпочне свій збір 15 травня у Молдові.

Про це розповів головний тренер Руслан Ротань у коментарі Футбол 1.

"Ми зберемося приблизно 15 травня і почнемо підготовку. Найголовніше, що наші футболісти - професіонали. Хто тренується самостійно. Зі свого боку ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх тренувальним процесом".

"Дякую Григорію Козловському (президент Руху – прим.) за те, що він погодився взяти кількох футболістів, які на сьогодні не мали можливості тренуватися. Вони почнуть підготовку з Рухом", – розповів Ротань.