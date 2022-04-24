Манчестер Юнайтед хоче підписати Еріксена

Ерік тен Гаг зацікавлений у данському футболісті

Півзахисник Брентфорда Крістіан Еріксен увійшов до трансферного списку Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sport.

Новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг влітку хоче запросити 30-річного гравця у свою команду.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд хоче продовжити контракт із футболістом.

Нагадаємо хавбек улітку минулого року переніс серцевий напад, після чого припинив кар'єру. У зв'язку з тим, що йому встановили кардіовертер-дефібрилятор, через це данець був змушений розірвати контракт із міланським клубом.

У поточному сезоні Еріксен провів 6 матчів, забив гол і зробив 2 результативні передачі.