Манчестер Юнайтед хоче підписати Еріксена

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Брентфорда Крістіан Еріксен увійшов до трансферного списку Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Sky Sport.
Новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг влітку хоче запросити 30-річного гравця у свою команду.
Раніше повідомлялося, що Брентфорд хоче продовжити контракт із футболістом.
Нагадаємо хавбек улітку минулого року переніс серцевий напад, після чого припинив кар'єру. У зв'язку з тим, що йому встановили кардіовертер-дефібрилятор, через це данець був змушений розірвати контракт із міланським клубом.
У поточному сезоні Еріксен провів 6 матчів, забив гол і зробив 2 результативні передачі.