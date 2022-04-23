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Блохін: Сказав збірній, що хотів би до Катару з'їздити

Сьогодні 14:26 178 0
Легенда українського футболу вірить у вихід на ЧС-2022
Блохін: Сказав збірній, що хотів би до Катару з'їздити
#Олег Блохін

Джерело - ТК Футбол.

Легендарний український футболіст та тренер Олег Блохін поділився своєю думкою щодо шансів збірної України вийти на ЧС-2022.

"Звичайно, ситуація складна. Але я думаю, що збірна має підготуватись, як би не розвивалися події. УЄФА робить дуже велику справу, допомагає збірній України. Тому, гадаю, все буде добре. Футболісти не грають, які будуть товариські ігри - не знаю, складно сказати. Практики немає, але я думаю, що коли збірна збереться, у неї буде час. І за рахунок цих ігор та підготовки можна все налагодити.

Коли команда збиралася, я сказав, що хотів би до Катару з'їздити, я там ніколи не був. Тому ви, хлопці, постарайтеся. Думаю, що все буде добре, як би не було тяжко. Із шотландськими командами складно грати. Навіть якщо ми пройдемо Шотландію, далі буде Уельс, але вірю, що все буде гаразд, інакше не може бути. Ми ж завжди виходимо з першого місця, отже, тут теж повинні боротися", - зазначив Блохін.

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