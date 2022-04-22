Джерело - isport.ua.
Захисник Рональд Араухо продовжив контракт із Барселоною.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Нова угода з уругвайцем розрахована до 2026 року. Каталонський клуб прописав у договорі відступні у розмірі одного мільярда євро.
Нагадаємо, центрбек приєднався до системи синьо-гранатових у 2018 році, а за першу команду дебютував у жовтні 2019-го.
У поточному сезоні на рахунку Араухо 4 голи у 24 матчах Ла Ліги.
Раніше повідомлялося, що директор Барселони Алемані провів зустріч з агентом Дембеле.