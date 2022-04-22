Відступні у контракті уругвайця становлять 1 млрд євро

Захисник Рональд Араухо продовжив контракт із Барселоною.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Нова угода з уругвайцем розрахована до 2026 року. Каталонський клуб прописав у договорі відступні у розмірі одного мільярда євро.

Нагадаємо, центрбек приєднався до системи синьо-гранатових у 2018 році, а за першу команду дебютував у жовтні 2019-го.

У поточному сезоні на рахунку Араухо 4 голи у 24 матчах Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що директор Барселони Алемані провів зустріч з агентом Дембеле.