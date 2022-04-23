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Мбаппе продовжує переговори з ПСЖ та Реалом

Сьогодні 12:40 94 0
Нападник ще не зробив вибір щодо свого майбутнього
Мбаппе продовжує переговори з ПСЖ та Реалом
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе все ще не зробив вибір з приводу свого майбутнього. 

Про це повідомляє RMC Sport.

Наразі він паралельно веде переговори і з паризьким клубом, і з Реалом.

Сім’я Мбаппе зараз перебуває у Досі, де ведуться переговори з представниками ПСЖ. З понеділка в столиці Катару перебуває і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Також наступного тижня представники Мбаппе зустрінуться із керівництвом Реала. Головна тема переговорів - питання про іміджеві права. Оточення Мбаппе хоче отримати проєкти контрактів від ПСЖ та Реала, і після цього гравець зробить остаточний вибір.

Нагадаємо Конте вступив у переговори з ПСЖ.

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