Мбаппе продовжує переговори з ПСЖ та Реалом

Нападник ще не зробив вибір щодо свого майбутнього

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе все ще не зробив вибір з приводу свого майбутнього.

Про це повідомляє RMC Sport.

Наразі він паралельно веде переговори і з паризьким клубом, і з Реалом.

Сім’я Мбаппе зараз перебуває у Досі, де ведуться переговори з представниками ПСЖ. З понеділка в столиці Катару перебуває і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Також наступного тижня представники Мбаппе зустрінуться із керівництвом Реала. Головна тема переговорів - питання про іміджеві права. Оточення Мбаппе хоче отримати проєкти контрактів від ПСЖ та Реала, і після цього гравець зробить остаточний вибір.

Нагадаємо Конте вступив у переговори з ПСЖ.