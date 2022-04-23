Мбаппе продовжує переговори з ПСЖ та Реалом

Джерело - sport.ua.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе все ще не зробив вибір з приводу свого майбутнього.
Про це повідомляє RMC Sport.
Наразі він паралельно веде переговори і з паризьким клубом, і з Реалом.
Сім’я Мбаппе зараз перебуває у Досі, де ведуться переговори з представниками ПСЖ. З понеділка в столиці Катару перебуває і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.
Також наступного тижня представники Мбаппе зустрінуться із керівництвом Реала. Головна тема переговорів - питання про іміджеві права. Оточення Мбаппе хоче отримати проєкти контрактів від ПСЖ та Реала, і після цього гравець зробить остаточний вибір.
Нагадаємо Конте вступив у переговори з ПСЖ.