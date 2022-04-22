Парижани шукають нового тренера

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте влітку може очолити ПСЖ.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Конте вже провів попередні переговори із паризьким клубом.

Влітку ПСЖ, швидше за все, покине Маурісіо Почеттіно. Головним кандидатом на заміну йому в Парижі бачать Зінедіна Зідана, але той мріє очолити збірну Франції після ЧС-2022, тож підписати його ПСЖ буде важко. Альтернативою Зідану є саме Конте.

Також, прихід італійського наставника допомже у вирішенні проблеми з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.