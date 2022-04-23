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Циганик: Шанси побачити Ракицького у збірній дорівнюють нулю

Сьогодні 11:11 187 0
Циганик: Шанси побачити Ракицького у збірній дорівнюють нулю
#Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Експерт та телеведучий Ігор Циганик висловився про можливість побачити в українській збірній Ярослава Ракицького.

"Які шанси Ракицького на збірну? Я так розумію, що нуль шансів. Якщо його немає в списку, то шансів нуль.

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Думаю, тренер розібрався дуже швидко і він вважає, що ті центральні захисники, які є у нього на даному етапі є, вони, я вважаю, дійсно на сьогоднішній момент кваліфікованіші за Ракицького. Ракицький втрачає форму і це помітно, тому шансів на збірну в нього - нуль", - заявив Циганик.

Нагадаємо, що зараз Ярослав знаходиться у розташуванні Шахтаря, з яким грає у рамках благодійних матчів.

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