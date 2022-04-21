Головне
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
Сьогодні 08:38 1511
Тен Гаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Сьогодні 13:21 295
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
Вчора 18:53 437
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
Вчора 18:02 442 1
Збірна України U-17 здолала Косово в 1 турі кваліфікації Євро
Вчора 16:12 549
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Вчора 13:27 268
Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії
19.04.2022 23:59 649
Шахтар мінімально поступився Фенербахче в благодійному матчі
19.04.2022 18:57 600
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
19.04.2022 18:43 47313
Маліновський може достроково завершити сезон через травму
19.04.2022 16:59 917
Прямі трансляції

Тен Гаг назвав свою ціль у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 15:25 180 0
Ерік Тен Гаг прокоментував призначення головним тренером Манчестер Юнайтед
Тен Гаг назвав свою ціль у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Тен Гаг

Джерело - manutd.com.

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг хоче досягти успіху зі своєю новою командою.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Для мене велика честь бути призначеним менеджером Манчестер Юнайтед, і я дуже схвильований майбутнім завданням. Знаю історію цього великого клубу і пристрасть уболівальників. Я абсолютно сповнений рішучості створити команду, здатну досягти успіху, на який вони заслуговують.

Буде важко покинути Аякс після цих неймовірних років, і я можу запевнити наших уболівальників у своїй повній відданості справі. Я зосереджуся на успішному завершенні цього сезону, перш ніж я перейду в Манчестер Юнайтед", – відзначив Тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Тен Гаг очолив Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона 1511
Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо" Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо" 4324 7
Тренер збірної України: Ніхто не сумнівається в патріотизмі сестер Музичук Тренер збірної України: Ніхто не сумнівається в патріотизмі сестер Музичук 1163
Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4338
Лемпард: У захваті від гри Миколенка проти Манчестер Юнайтед Лемпард: У захваті від гри Миколенка проти Манчестер Юнайтед 1316
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 квітня 1662
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14904 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12350
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 25542
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4966
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4200 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3955