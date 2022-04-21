Тен Гаг назвав свою ціль у Манчестер Юнайтед

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг хоче досягти успіху зі своєю новою командою.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Для мене велика честь бути призначеним менеджером Манчестер Юнайтед, і я дуже схвильований майбутнім завданням. Знаю історію цього великого клубу і пристрасть уболівальників. Я абсолютно сповнений рішучості створити команду, здатну досягти успіху, на який вони заслуговують.

Буде важко покинути Аякс після цих неймовірних років, і я можу запевнити наших уболівальників у своїй повній відданості справі. Я зосереджуся на успішному завершенні цього сезону, перш ніж я перейду в Манчестер Юнайтед", – відзначив Тен Гаг.