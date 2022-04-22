За інформацією ЗМІ, англієць хоче покинути МЮ

Барселона вивчає можливість придбання нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє Sport.es.

Сам гравець хоче покинути МЮ. Новий головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг не буде проти трансферу, якщо надійде цікава пропозиція.

Барса давно стежить за Решфордом, але її відлякує його вартість. Зараз Барселона вивчає можливі варіанти.

Перехід Решфорда буде залежати від того, чи вдасться Барселоні підписати Роберта Левандовського.

Раніше Араухо продовжив контракт із Барселоною.