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Пресслужба Суркіса-старшого: Мета поїздки до Польщі – лікування

Сьогодні 21:35 120 0
Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам
Пресслужба Суркіса-старшого: Мета поїздки до Польщі – лікування
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ

Джерело - Interfax.

Народний депутат України від партії ОПЗЖ та експрезидент київського Динамо Григорій Суркіс покинув України через заплановане лікування.

Про це повідомила пресслужба Суркіса-старшого.

"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки - лікування". 

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"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", – сказано в заяві.

Нагадаємо, Суркіс-старший увійшов до депутатської групи Платформа за життя та мир.

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