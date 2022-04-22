Пресслужба Суркіса-старшого: Мета поїздки до Польщі – лікування

Джерело - Interfax.
Народний депутат України від партії ОПЗЖ та експрезидент київського Динамо Григорій Суркіс покинув України через заплановане лікування.
Про це повідомила пресслужба Суркіса-старшого.
"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки - лікування".
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"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", – сказано в заяві.
Нагадаємо, Суркіс-старший увійшов до депутатської групи Платформа за життя та мир.