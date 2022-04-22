Пресслужба Суркіса-старшого: Мета поїздки до Польщі – лікування

Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам

Джерело - Interfax.

Народний депутат України від партії ОПЗЖ та експрезидент київського Динамо Григорій Суркіс покинув України через заплановане лікування.

Про це повідомила пресслужба Суркіса-старшого.

"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки - лікування".

Актуально: Суркісу дозволили виїхати з України, але годинники вивезти не дали

"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", – сказано в заяві.

Нагадаємо, Суркіс-старший увійшов до депутатської групи Платформа за життя та мир.