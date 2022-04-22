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Суркісу дозволили виїхати з України, але годинники вивезти не дали

Сьогодні 15:29 242 0
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Суркісу дозволили виїхати з України, але годинники вивезти не дали
#Григорій Суркіс

Джерело - pravda.com.ua.

Народний депутат України від партії ОПЗЖ та експрезидент київського Динамо Григорій Суркіс все ж таки виїхав з України вдруге.

Про це повідомляє Українська правда.

Раніше повідомлялося, що його зупинили на пункті пропуску Краковець. Суркіс-старший вивозив 13 незадекларованих годинників через "зелений коридор". Годинники вивезти не дозволили.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії брати Суркіси залишили Україну. При цьому вони вивезли більше $17 млн ​​готівкою до Угорщини (Ігор Суркіс спростовував цю інформацію - прим.). 13 квітня Григорій Суркіс повернувся на територію України через Краковець.

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