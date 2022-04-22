Суркісу дозволили виїхати з України, але годинники вивезти не дали

Джерело - pravda.com.ua.
Народний депутат України від партії ОПЗЖ та експрезидент київського Динамо Григорій Суркіс все ж таки виїхав з України вдруге.
Про це повідомляє Українська правда.
Раніше повідомлялося, що його зупинили на пункті пропуску Краковець. Суркіс-старший вивозив 13 незадекларованих годинників через "зелений коридор". Годинники вивезти не дозволили.
Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії брати Суркіси залишили Україну. При цьому вони вивезли більше $17 млн готівкою до Угорщини (Ігор Суркіс спростовував цю інформацію - прим.). 13 квітня Григорій Суркіс повернувся на територію України через Краковець.