Суркісу дозволили виїхати з України, але годинники вивезти не дали

Григорій Михайлович майже успішно перетнув кордон із Польщею

Народний депутат України від партії ОПЗЖ та експрезидент київського Динамо Григорій Суркіс все ж таки виїхав з України вдруге.

Про це повідомляє Українська правда.

Раніше повідомлялося, що його зупинили на пункті пропуску Краковець. Суркіс-старший вивозив 13 незадекларованих годинників через "зелений коридор". Годинники вивезти не дозволили.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії брати Суркіси залишили Україну. При цьому вони вивезли більше $17 млн ​​готівкою до Угорщини (Ігор Суркіс спростовував цю інформацію - прим.). 13 квітня Григорій Суркіс повернувся на територію України через Краковець.