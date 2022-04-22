"Вершкові" хочуть підсилити захист

Джерело - Marca.

Реал влітку планує підсилити захисну ланку команди новими виконавцями.

Про це повідомляє Marca.

Одним з можливих варіантів розглядається оборонець Челсі Антоніо Рюдігер. У німця по закінченню поточного сезону спливає термін дії контракту із лондонським клубом.

Ініціатором трансферу Рюдігера постає головний тренер Реала Карло Анчелотті.

В разі підписання представника збірної Німеччини, роль в команді зміниться у Давіда Алаби. Австрієць почне частіше грати на рідній для себе позиції лівого захисника.

Нагадаємо, Бейл може продовжити кар'єру в МЛС.