Джерело - Marca.
Реал влітку планує підсилити захисну ланку команди новими виконавцями.
Про це повідомляє Marca.
Одним з можливих варіантів розглядається оборонець Челсі Антоніо Рюдігер. У німця по закінченню поточного сезону спливає термін дії контракту із лондонським клубом.
Ініціатором трансферу Рюдігера постає головний тренер Реала Карло Анчелотті.
В разі підписання представника збірної Німеччини, роль в команді зміниться у Давіда Алаби. Австрієць почне частіше грати на рідній для себе позиції лівого захисника.
Нагадаємо, Бейл може продовжити кар'єру в МЛС.