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Анчелотті хоче підписати Рюдігера в Реал

Сьогодні 16:16 109 0
"Вершкові" хочуть підсилити захист
Анчелотті хоче підписати Рюдігера в Реал
#Реал Мадрид, #Рюдігер, #Челсі

Джерело - Marca.

Реал влітку планує підсилити захисну ланку команди новими виконавцями.

Про це повідомляє Marca.

Одним з можливих варіантів розглядається оборонець Челсі Антоніо Рюдігер. У німця по закінченню поточного сезону спливає термін дії контракту із лондонським клубом.

Ініціатором трансферу Рюдігера постає головний тренер Реала Карло Анчелотті.

В разі підписання представника збірної Німеччини, роль в команді зміниться у Давіда Алаби. Австрієць почне частіше грати на рідній для себе позиції лівого захисника.

Нагадаємо, Бейл може продовжити кар'єру в МЛС.

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