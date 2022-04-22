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Бейл може продовжити кар'єру в МЛС

Сьогодні 12:40 168 0
Валлієць близький до зміни клубної прописки
Бейл може продовжити кар'єру в МЛС
#Реал Мадрид, #Гарет Бейл

Джерело - isport.ua.

Вінгер Реала Гарет Бейл може продовжити кар'єру у МЛС.

Про це повідомляє журналіст The Washington Post Стівен Гофф.

Переговори із представниками валлійця веде Ді Сі Юнайтед. Спілкування розпочалося ще кілька місяців тому, проте не призвело до відчутних результатів. Поки не ясно, чи перейдуть переговори на завершальну стадію.

Зазначимо, Ді Сі Юнайтед готовий платити Бейлу більше, ніж Уейну Руні, який перейшов до американського клубу у 2018 році, де провів два сезони.

Контракт валлійця з Реалом спливає вже у червні. Він залишить клуб у статусі вільного агента.

Цього сезону на рахунку хавбека вершкових 1 гол у 5 матчах Ла Ліги.

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