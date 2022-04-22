Григорія Суркіса було затримано на кордоні України

Він вивозив 13 годинників

Народного депутата та одного зі співвласників Динамо Григорія Суркіса було затримано на пункті пропуску Краковець, коли він намагався виїхати з України.

Про це повідомляє Українська правда.

За інформацією джерела, він вивозив 13 годинників через зелений коридор. Годинник не був зазначений у декларації.

Наразі митниця винесла йому відмову з приводу їхнього вивезення, а сам Суркіс затриманий та чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

Нагадаємо, що Григорій та Ігор Суркіси залишили країну після початку війни в Україні через угорський кордон. Незабаром Суркіс-старший повернувся до рідної країни.

Нагадаємо Суркіс-старший увійшов до депутатської групи Платформа за життя та мир.

Раніше ультрас київського Динамо відреагували на затримання голови ОПЗЖ Віктора Медведчука.