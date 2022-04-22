Караваєв: У будь-якій країні нас добре приймали

Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився враженнями від благодійного матчу з Клужем (0:0).

"Ми дякуємо Клужу та Румунії за цей вечір. Дякуємо всім, хто прийшов сьогодні на матч і підтримав нас. Це єдине, що ми можемо зробити у цій ситуації: грати у футбол і збирати гроші, щоб допомогти Україні, тим, хто бореться за мир і за свою країну.

Нелегко вийти на поле і віддати все, коли знаєш, що відбувається у твоїй країні, але скрізь, де ми були, в будь-якій країні, нас дуже добре приймали, і ми намагалися викластися на повну на футбольному полі", - зазначив Караваєв.