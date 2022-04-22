Петраков дозволив гравцям Динамо приїхати на два дні пізніше

Футболісти київського Динамо прибудуть до розташування збірної України 5-го травня.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"За новою особистою домовленістю Мірчі Луческу із Олександром Петраковим динамівці доєднаються до збірної України 5-го травня, наступного дня після благодійного спарингу у Швейцарії. У матчі проти Базеля збірникам дадуть зіграти по тайму. Все для того, щоб залишити їм сили на контрольний матч збірної, який у планах орієнтовно 6-го числа", - зазначено у повідомленні.