Головне
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
Вчора 08:38 2088
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
Сьогодні 09:55 143
Петраков дозволив гравцям Динамо приїхати на два дні пізніше
Сьогодні 09:10 170
На Херсонщині загинув срібний призер чемпіонату Європи
Сьогодні 08:08 608
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 18:49 47660
Тен Гаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Вчора 13:21 504
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
20.04.2022 18:53 508
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
20.04.2022 18:02 512 1
Збірна України U-17 здолала Косово в 1 турі кваліфікації Євро
20.04.2022 16:12 656
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
20.04.2022 13:27 315
Прямі трансляції

Петраков дозволив гравцям Динамо приїхати на два дні пізніше

Сьогодні 09:10 170 0
Стали відомі деталі особистої домовленості Мірчі Луческу та головного тренера збірної
Петраков дозволив гравцям Динамо приїхати на два дні пізніше
#Динамо Київ, #Олександр Петраков

Джерело - sport.ua.

Футболісти київського Динамо прибудуть до розташування збірної України 5-го травня.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"За новою особистою домовленістю Мірчі Луческу із Олександром Петраковим динамівці доєднаються до збірної України 5-го травня, наступного дня після благодійного спарингу у Швейцарії. У матчі проти Базеля збірникам дадуть зіграти по тайму. Все для того, щоб залишити їм сили на контрольний матч збірної, який у планах орієнтовно 6-го числа", - зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що гравці Динамо приїдуть до збірної 3-го травня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО 1147 1
Джошуа: Буду вболівати за Вайта Джошуа: Буду вболівати за Вайта 874
Суркіс-старший увійшов до депутатської групи Платформа за життя та мир Суркіс-старший увійшов до депутатської групи Платформа за життя та мир 1593
Надія німецького тенісу Ліс: Мій дядько зараз оперує у Києві поранених солдатів Надія німецького тенісу Ліс: Мій дядько зараз оперує у Києві поранених солдатів 974
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО 5305
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47660
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39103 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30051 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6758
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71861 2
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19635
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 16323