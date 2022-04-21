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Поворознюк: Лукашенко - реально гандон

Сьогодні 21:48 145 0
Президент Інгульця розповів про відношення до росіян та білорусів
Поворознюк: Лукашенко - реально гандон
#Інгулець, #Олександр Поворознюк, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

росіяни та білоруси будуть ненависні українському народу.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Зараз якщо нам допоможуть зі зброєю, закриють небо, то ми за тиждень будемо на Уралі. Але мені більше подобається Мозирський завод, трактори МТЗ - я піду на Білорусь.  Для мене Лукашенко... Ну я тут Папа, він там Батька".

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"Він мені подобався як президент – говорив прямою мовою сільською. Але те, що цей гандон зараз зробив, просто на вуха не натягнеш. Він реально гандон. Ну бл*ть, не хочу нічого наговорити, бо скажуть, що я підбурюю йти на Білорусь, але те, що білоруси та росіяни будуть ненависні українському народу – це факт", - сказав Поворознюк.

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