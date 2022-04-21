росіяни та білоруси будуть ненависні українському народу.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Зараз якщо нам допоможуть зі зброєю, закриють небо, то ми за тиждень будемо на Уралі. Але мені більше подобається Мозирський завод, трактори МТЗ - я піду на Білорусь. Для мене Лукашенко... Ну я тут Папа, він там Батька".

Актуально: Поворознюк: Інгулець був, є і буде

"Він мені подобався як президент – говорив прямою мовою сільською. Але те, що цей гандон зараз зробив, просто на вуха не натягнеш. Він реально гандон. Ну бл*ть, не хочу нічого наговорити, бо скажуть, що я підбурюю йти на Білорусь, але те, що білоруси та росіяни будуть ненависні українському народу – це факт", - сказав Поворознюк.