Поворознюк: Інгулець був, є і буде

Інгулець продовжить виступи в УПЛ після завершення війни в Україні.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк в ефірі Бомбардир.

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"Думаю, ні в якому разі не потрібно "заморожувати" наш футбол. Після того, як закінчиться війна і ми будемо відбудовувати нашу Україну - це буде ковток повітря для наших людей. На футбол будуть ходити повні стадіони. Це буде віддушина.

Що стосується футбольних клубів, я не можу сказати за всіх. Але може повторити те, що говорив про Інгулець. У клубу є такий запас міцності, що ми будемо продовжувати виступати при будь-яких розкладах. Будемо доказувати, що достойні того, щоб грати в УПЛ. Інгулець був, є і буде", - сказав Поворознюк.