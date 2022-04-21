Тренер Маріуполя за продану колекцію придбав авто для ЗСУ

Сергій Атласюк допоміг українській армії

Джерело - Футбол News.

Тренер Маріуполя Сергій Атласюк придбав автомобіль для ЗСУ.

Про це він розповів для Футбол News.

"У перші ж дні я думав, як можу допомогти тим хлопцям, які на передовій та захищають нашу країну. Після того, як я зв’язався зі своїм товаришем, з яким ми в дитинстві разом грали у футбол, він сказав, що їм потрібні автомобіль та рації. Я цього ж дня вирішив виставити на аукціон свою колекцію та допомогти йому вторгованими грошима".

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"Того вечора мені зателефонував мій друг з Америки, який побачив аукціон, і сказав, що викуповує всю колекцію. Єдиною умовою було те, що всі речі залишаться в мене. Він перевів сто п’ятдесят тисяч гривень, плюс двадцять тисяч гривень допомогли мені зібрати мої друзі-футболісти в Україні. На ці гроші ми й придбали автомобіль", - сказав Атласюк.

Нагадаємо, російські війська повністю зруйнували інфраструктури ФК Маріуполь.