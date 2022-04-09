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Російські війська повністю зруйнували інфраструктури ФК Маріуполь

Сьогодні 12:27 201 0
У Маріуполя не залишилось інфраструктури
Російські війська повністю зруйнували інфраструктури ФК Маріуполь
#Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Об’єкти спортивної інфраструктури Маріуполя не збереглися.

Про це повідомляє ТаТоТаке з посиланням на представників клубу.

Об'єкти повністю зруйновані внаслідок обстрілів російською армією.

Зараз вже не існує стадіону імені Володимира Бойко, спортивного комплексу Іллічівець, бази, офісу та тренувальних полів Маріуполя.

О 4 ранку 24 лютого команда повинна була вилетіти зі збору в Туреччині в Україну, але безпосередньо в аеропорті їй повідомили про вторгнення Росії, тому виліт був скасований. Майже всіх гравців першої команди віддали в оренду, непрацевлаштовані лише не більше 5% футболістів основи.

Після того як володимир путін визнав незалежність так званих «ЛНР» та «ДНР», батькам вихованців академії Маріуполя сказали забрати своїх дітей. Проте деякі юні гравці все-таки залишилися в кампусах азовського клубу, ними піклувалися тренери та співпрацівники академії. На даний момент майже всі вони змогли евакуюватися з Маріуполя.

Тимчасовою резиденцією Маріуполя, швидше за все, стане запорізький футбольний клуб Мотор.

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