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Захисник Динамо та форвард Зорі тренуються з Боруссією

Сьогодні 20:25 163 0
Німецький клуб прихистив футболістів на час війни
Захисник Динамо та форвард Зорі тренуються з Боруссією
#Боруссія Дортмунд, #Динамо Київ

Джерело - ruhrnachrichten.de.

Захисник Динамо Алан Ауссі та форвард Зорі Раймонд Овусу знаходяться в Німеччині, де їм надала притулок дортмундська Боруссія. 

Про це повідомляє ruhrnachrichten.de.

Обидва футболісти тренуються з німецькою командою.

20-річний Ауссі на початку лютого перейшов на права оренди у Верес. У сезоні 2020/21 захисник виступав за Торпедо-БелАЗ з Білорусі. 19-річний Овусу перейшов у Зорю у березні минулого року. У поточному сезоні нападник зіграв 19 матчів та забив 4 голи за луганську команду.

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