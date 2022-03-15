Захисник Динамо та форвард Зорі тренуються з Боруссією

Німецький клуб прихистив футболістів на час війни

Захисник Динамо Алан Ауссі та форвард Зорі Раймонд Овусу знаходяться в Німеччині, де їм надала притулок дортмундська Боруссія.

Про це повідомляє ruhrnachrichten.de.

Обидва футболісти тренуються з німецькою командою.

20-річний Ауссі на початку лютого перейшов на права оренди у Верес. У сезоні 2020/21 захисник виступав за Торпедо-БелАЗ з Білорусі. 19-річний Овусу перейшов у Зорю у березні минулого року. У поточному сезоні нападник зіграв 19 матчів та забив 4 голи за луганську команду.