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Поворознюк: путін і лукашенко не доживуть до Гааги - їх е*нуть свої ж

Сьогодні 09:40 164 0
Власник Інгульця відверто висловився щодо останнього диктатора Європи та його посіпаки
Поворознюк: путін і лукашенко не доживуть до Гааги - їх е*нуть свої ж
#Олександр Поворознюк

Джерело - footboom.com.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вважає, що  диктатор Європи та його посіпака не доживуть до Гааги.

Про це заявив функціонер.

"Путін, пояснюючи причини вторгнення, заявляв, що Україну придумав Ленін. Ваша відповідь президенту росії? Пішов він на**й за російським кораблем!

"Яке ставлення до Лукашенка, який активно допомагає путіну здійснювати агресію проти України? Колись я вважав, що Лукашенко - найкращий президент у світі. Він мені дуже імпонував. А після цієї х*йні, що він ліг під путіна - він став для мене таким же під**асом, як і президент рф.

Чи вони обидва доживуть до Гааги? Думаю що ні. Знайдуться серед їх оточення люди, які їх просто е*нуть!

Що чекає росію? Мені приснився сон, бл**ь, що Білорусь та росія - це Україна. Сподіваюся, що він збудеться", - сказав Поворознюк.

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