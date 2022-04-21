Артета: Одна перемога не може перекрити попередні невдачі

Арсенал здобув важливу перемогу над Челсі у рамках перенесеного 25 туру АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Мікель Артета.

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"Сьогодні я пишаюсь хлопцями. Я сказав, що нам потрібно перегравати топ-клуби саме в таких матчах, якщо ми хочемо виступати в Лізі чемпіонів. Вони проявили дуже добру реакцію на ті поразки, що були.

Деякі люди забувають, що мої футболісти, здебільшого, проводять перший повноцінний сезон АПЛ — в чемпіонаті, де дуже високі вимоги та швидкості. Ми змогли проявити зрілість та стійкість в матчі с дуже с потужним суперником.

Сьогодні ми можемо говорити, що різниця між Челсі та Арсеналом не така і велика, але турнірна таблиця нам каже інакше. Одна перемога не може перекрити попередні невдачі, яких ми зазнали. Зараз Челсі на дещо іншому рівні", — розповів Артета.