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Артета: Одна перемога не може перекрити попередні невдачі

Сьогодні 11:11 152 0
Мікель Артета прокоментував перемогу над Челсі
Артета: Одна перемога не може перекрити попередні невдачі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - football.ua.

Арсенал здобув важливу перемогу над Челсі у рамках перенесеного 25 туру АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Мікель Артета.

Актуально: Челсі - Арсенал 2:4. Огляд матчу

"Сьогодні я пишаюсь хлопцями. Я сказав, що нам потрібно перегравати топ-клуби саме в таких матчах, якщо ми хочемо виступати в Лізі чемпіонів. Вони проявили дуже добру реакцію на ті поразки, що були.

Деякі люди забувають, що мої футболісти, здебільшого, проводять перший повноцінний сезон АПЛ — в чемпіонаті, де дуже високі вимоги та швидкості. Ми змогли проявити зрілість та стійкість в матчі с дуже с потужним суперником. 

Сьогодні ми можемо говорити, що різниця між Челсі та Арсеналом не така і велика, але турнірна таблиця нам каже інакше. Одна перемога не може перекрити попередні невдачі, яких ми зазнали. Зараз Челсі на дещо іншому рівні", — розповів Артета.

Раніше Тухель пояснив поразку Арсеналу.

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