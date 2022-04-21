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Тухель пояснив поразку Арсеналу

Сьогодні 10:13 237 0
Томас Тухель прокоментував поразку від Арсеналу
Тухель пояснив поразку Арсеналу
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Помилки не дозволили Челсі взяти очки у матчі з Арсеналом.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

Актуально: Челсі - Арсенал 2:4. Огляд матчу

"Перший тайм був непередбачуваним, рахунок був 2:2, ми двічі відігравалися. Початок матчу вийшов хорошим, але потім ми знову дозволили супернику відкрити рахунок. Не можна так робити у двох матчах поспіль, але ми зробили. Така кількість помилок у двох домашніх іграх поспіль просто недозволено. Ви такого ніде не побачите - тільки у нас. Граючи в такий спосіб, не можна перемагати.

Погляньте на пенальті в наші ворота. Цей неймовірний гол - наслідок того, як ми поводилися з м'ячем. Ми втратили його тричі за десять секунд, тактика тут ні до чого. Після цього ми сфолили в ситуації, коли нашим воротам не було найменшої загрози. , і отримали пенальті. Тим самим ми позбавили себе часу на спробу відігратися. Що тут можна проаналізувати? Тут нічого аналізувати", - розповів Тухель.

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