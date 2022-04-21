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Гвардіола назвав єдиний шлях до чемпіонства

Сьогодні 10:31 229 0
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Гвардіола назвав єдиний шлях до чемпіонства
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті необхідно виграти всі свої матчі в АПЛ, щоб виграти чемпіонат.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Сьогодні чудові відчуття, бо ми гарантували собі участь в Лізі чемпіонів. Люди можуть сказати, що це звична справа, але це не так. Просто подивіться на неймовірні команди, які борються за попадання в Лігу чемпіонів.

Тепер щодо Прем’єр-ліги, ми не дурні. Якщо ми втратимо хоча б два очки, то Ліверпуль стане чемпіоном. Якщо ми виграємо всі ігри, то станемо чемпіонами. Гравці це знають.

Ми знаємо, які важкі ігри у нас є, і ми повинні намагатися виступати так, як сьогодні, і вигравати всі ігри. Якщо ми це зробимо, то будемо святкувати, якщо ні, то привітаємо Ліверпуль", – сказав Гвардіола.

Раніше Гвардіола встановив рекорд Англії.

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