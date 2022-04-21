Гвардіола встановив рекорд Англії з Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Перемога у матчі з Брайтоном стала для головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли 250 в усіх турнірах.
Про це повідомляє OptaJoe.
Гвардіола здобув 250 перемог у 344 матчах у всіх змаганнях Манчестер Сіті. Для досягнення цієї кількості перемог йому знадобилася найменша кількість матчів серед усіх тренерів, які працювали в англійському вищому дивізіоні.
ТОП-5 тренерів, які найшвидше здобули 250 перемог з англійськими клубами:
344 – Жузеп Гвардіола
396 – Жозе Моурінью
429 – Кенні Далгліш
433 – Арсен Венгер
439 – Дон Реві
Нагадаємо, Голанд погодився на перехід у Манчестер Сіті.