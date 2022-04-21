Гвардіола встановив рекорд Англії з Манчестер Сіті

Гвардіола встановив рекорд Англії зі швидкості підкорення позначки 250 перемог

Джерело - Чемпіон.

Перемога у матчі з Брайтоном стала для головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли 250 в усіх турнірах.

Про це повідомляє OptaJoe.

Гвардіола здобув 250 перемог у 344 матчах у всіх змаганнях Манчестер Сіті. Для досягнення цієї кількості перемог йому знадобилася найменша кількість матчів серед усіх тренерів, які працювали в англійському вищому дивізіоні.

ТОП-5 тренерів, які найшвидше здобули 250 перемог з англійськими клубами:

344 – Жузеп Гвардіола

396 – Жозе Моурінью

429 – Кенні Далгліш

433 – Арсен Венгер

439 – Дон Реві

Нагадаємо, Голанд погодився на перехід у Манчестер Сіті.