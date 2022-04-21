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Гвардіола встановив рекорд Англії з Манчестер Сіті

Сьогодні 09:44 80 0
Гвардіола встановив рекорд Англії зі швидкості підкорення позначки 250 перемог
Гвардіола встановив рекорд Англії з Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Перемога у матчі з Брайтоном стала для головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли 250 в усіх турнірах.

Про це повідомляє OptaJoe.

Гвардіола здобув 250 перемог у 344 матчах у всіх змаганнях Манчестер Сіті. Для досягнення цієї кількості перемог йому знадобилася найменша кількість матчів серед усіх тренерів, які працювали в англійському вищому дивізіоні.

ТОП-5 тренерів, які найшвидше здобули 250 перемог з англійськими клубами:

344 – Жузеп Гвардіола
396 – Жозе Моурінью
429 – Кенні Далгліш
433 – Арсен Венгер
439 – Дон Реві

Нагадаємо, Голанд погодився на перехід у Манчестер Сіті.

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