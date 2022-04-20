Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Брайтон, Евертон з Миколенком зіграв унічию з Лестером. Результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах перенесених матчів АПЛ відбулося 3 поєдинки.
Евертон вирвав нічийний результат у матчі з Лестером. Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і провів на полі усі 90 хвилин.
Манчестер Сіті розгромив Брайтон. Олександр Зінченко з'явився на полі на 77-й хвилині поєдинку.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 квітня, 18 тур
Евертон - Лестер 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Барнс, 1:1 - 90+3 Рішарлісон
25 тур
Челсі - Арсенал 2:4 (2:2)
Голи: 0:1 - 13 Нкетіа, 1:1 - 17 Вернер, 1:2 - 27 Сміт-Роу, 2:2 - 32 Аспілікуета, 2:3 - 57 Нкетіа, 2:4 - 90+2 Сака(П)
30 тур
Ньюкасл - Крістал Пелес 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 32 Альмірон
Манчестер Сіті - Брайтон 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Марез, 2:0 - 65 Фоден, 3:0 - 82 Сілва